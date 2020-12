“De cijfers zijn niet slecht, maar we zien ze de komende weken graag verder dalen. Blijf daarom nog even weg uit Nederland.” Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen daalt ondertussen in alle Vlaamse provincies, behalve in Limburg, waar de cijfers stagneren. Het contact met Nederland, waar het momenteel niet goed gaat, speelt hier een duidelijke rol in, aangezien de besmettingsgraad het hoogst ligt in de grensgemeenten. Het is belangrijk dat we blijven volhouden, aldus Molenberghs. Want we zijn nog ver verwijderd van eventuele versoepelingen.