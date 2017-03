Spermadonorcentrum Zol dreigt te verdwijnen

Bij 2 procent van de patiënten - dat is 1 op 50 - in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is er een verband met alcohol. Het is moedig dat het ziekenhuis met de cijfers naar buiten komt. Maar het is nodig, zeggen de dokters, want het alcoholprobleem neemt toe. Geen alcoholgebruik onder de 18, je drankgebruik beperken tot 10 glazen per week en enkele alcoholvrije dagen inbouwen, dat is de boodschap.