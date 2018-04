Spiegelwand van nieuwe stadhuis Hasselt zal volgende week klaar zijn voor Openwervendag

- De ouders van de zwaar zieke Sofie uit Maasmechelen dagen minister van Volksgezondheid Maggie De Block voor de rechtbank. Het schoot het gezin in het verkeerde keelgat toen De Block zei dat ze maar naar het buitenland moesten verhuizen als ze legale cannabis voor hun dochter wilden. De minister ontkent dat ze die uitspraak gedaan heeft. - De nieuwe doorstart voor de Noord-Zuidverbinding is eerder een begrafenis. Werkgeversorganisatie VOKA reageert zwaar ontgoocheld.- Een Houthalenaar die de dood in de ogen keek doet een oproep naar de voorbijgangers die zijn leven hebben gered met EHBO. De man leeft nog dankzij een urenlange reanimatie waar vijf mensen aan meehielpen. Hij wil hen persoonlijk bedanken.- Zeven procent van de automobilisten rijdt te snel in een schoolomgeving waar een beperking tot 30 km per uur geldt. Zo blijkt uit controles in Hasselt.- En de kinderacademie van bakkerij Vangronsveld moet kinderen warm maken voor het vak van bakker.