Spoeddienst Jessa wint Belgisch Kampioenschap in urgentiegeneeskunde

De dienst spoedgevallen van het Jessa Ziekenhuis is Belgische kampioen in de urgentiegeneeskunde. In de finaleronde versloeg Jessa het team van UZ Gent.

De competitie wordt sinds 2018 georganiseerd door de nationale wetenschappelijke vereniging van urgentiegeneeskunde. Een team bestaat uit 4 mensen, waaronder een teamleader. Behalve Jessa, deden ook UZA, UGent en Clinique André Renard uit het Luikse Herstal mee.

Elk team kreeg 2 fictieve cases waarbij het de uitdaging was om de instabiele patiënt zo goed mogelijk te beoordelen, letsels te identificeren en zo snel mogelijk adequaat te (be)handelen, volgens het principe ‘treat first what kills first’. Dr. Melvin Willems: “Bij een urgente opvang van een kritieke patiënt moet er heel veel op zeer korte tijd gebeuren. Het gaat vaak om leven of dood. Het is dus belangrijk om goed het overzicht te bewaren. Dat is de kracht van een topteam.”

Het is de eerste keer dat een niet-universitair ziekenhuis deze cup mee naar huis neemt. Dankzij deze overwinning mag het Jessa-team ons land in het najaar (15-19 oktober) vertegenwoordigen op het

‘Europees kampioenschap simulatie’ in Berlijn.