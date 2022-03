Spookrijder maakt dodelijk slachtoffer op E313 in Beringen

Op de E313 in Beringen heeft een spookrijder in de vroege ochtend twee wagens aangereden. Een automobilist is ter plaatse overleden. Er zouden ook vier gewonden zijn, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de snelweg werd volledig afgesloten in de richting van Hasselt. Dat zorgde voor een zware ochtendspits. Sinds 9 uur is de weg weer vrij. Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur op de E313 naar Luik. Een spookrijder reed tegen de rijrichting in naar Antwerpen. En ter hoogte van Beringen ramde hij twee voertuigen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast twee bevrijdingsteams van de brandweer werden ook meerdere ambulances en de mug-arts gealarmeerd. Eén bestuurder is ter plaatse overleden. Volgens de eerste berichten zouden ook vier personen gewond zijn geraakt bij het ongeval. Twee van hen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waaronder de spookrijder zelf. De snelweg werd in de richting van Luik volledig afgesloten ter hoogte van Beringen. Dat zorgde voor een lange file. Het verkeer werd lange tijd omgeleid. De federale wegpolitie deed de eerste vaststellingen en het parket van Limburg werd ingelicht.