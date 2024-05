Er komt nog voor de start van volgend academiejaar een veilige fietsverbinding tussen park H en de campus van hogeschool PXL. Meer en meer studenten vinden met de auto eindelijk de weg naar de Trixxo Arena. Maar de laatste kilometer naar de school is onveilig, donker of staat onder water. Daar komt dus nu verandering in. Het is een verbetering die klaar zal zijn nog voor de realisatie van de mega fietsbrug over de Grote Ring aan de Elfde Liniecampus.