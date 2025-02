Spoorvakbond gaat tot aan de zomer verschillende stakingsacties houden tegen pensioenplannen

In Beringen komt er een nieuwe trajectcontrole op de Olmensesteenweg. Deze treedt vanaf mei in werking. Hiermee wordt de derde trajectcontrole in de stad geïnstalleerd, na eerdere invoeringen in de Rijssel- en Tervantstraat en de Steenstortstraat. De Olmensesteenweg valt onder een zone 50 en overtredingen worden afgehandeld via GAS5. De voorbereidingen voor de installatie van de trajectcontrole zijn gestart en langs de weg zijn bewustmakingsborden geplaatst om bestuurders te sensibiliseren. Burgemeester Thomas Vints benadrukt de positieve effecten van eerdere trajectcontroles: "We zien bij de trajectcontroles in de Rijssel- en Tervantstraat, maar ook in de Steenstortstraat, een zeer positief effect in het aantal overtredingen sinds de invoering een halfjaar geleden. Mensen worden zich door deze controles steeds bewuster van hun rijgedrag. Het belangrijkste is dat bestuurders hun snelheid gaan verlagen en het op die manier veiliger wordt op onze wegen. Dat is waar we het voor doen." Daarnaast kijkt de stad vooruit naar een trajectcontrole op de Diestersesteenweg, die dit voorjaar wordt geïnstalleerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.