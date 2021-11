door Niels Christiaens

In het handbal hebben drie Limburgse teams zich verzekerd van de kwartfinale in de beker van België. Tongeren won makkelijk in Sprimont met 18-39. Initia Hasselt won in Izegem met 23-28. De opdracht voor Sporting Pelt was een stuk moeilijker. Zij kregen de finalist van vorig jaar Visé over de vloer.