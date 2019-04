Stad Beringen wil straatracers strenger aanpakken

24 uur lang heeft de politie intenstief gecontroleerd op overdreven snelehid. Wie het gaspedaal tijdens de flitsmarathon te diep induwde, mag zich waarschijnlijk aan een boete verwachten. Waar mag je je aan verwachten als je geflitst werd? De juristen van overtreding.be leggen het uit: Enkele dagen nadat je geflitst bent, ontvang je een antwoordformulier. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde. Er is ook ruimte voorzien voor je bezwaren. Klopt de info op het PV en vind je dat je terecht geflitst werd, dan hoef je dit document zelfs niet terug te sturen. Enkele dagen later volgt gewoonlijk al een overschrijvingsformulier met een onmiddellijke inning. Onmiddellijke inning Je hoeft de onmiddellijke inning niet af te wachten om je boete te kennen. Als je weet hoe snel je reed, kan je die ook zelf berekenen: Eerst en vooral heb je recht op een correctie. Van de gemeten snelheid trek je 6 % (en minstens 6 km/u) af. De onmiddellijke inning houdt rekening met deze 'gecorrigeerde' snelheid Voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten snelheid betaal je sowieso 53 euro. Waar de overtreding werd begaan, doet er niet toe. Reed je meer dan 10 km/u te snel dan betaal je – bovenop de eerste 53 EUR – nog eens een vast bedrag per bijkomende kilometer per uur te snel. - 11 euro per kilometer per uur te snel binnen de bebouwde kom - 6 euro per kilometer per uur te snel buiten de bebouwde kom Minnelijke schikking Je vindt dat je ten onrechte werd geflitst en bezorgt je bezwaren aan de politie? Of misschien betaal je de onmiddellijke inning niet (op tijd)? Je dossier gaat dan automatisch naar het parket. Het parket kan je een minnelijke schikking voorstellen: 13 euro meer dan de onmiddellijke inning. Het parket kan ook rekening houden met de bezwaren die je op het antwoordformulier schreef en je boete kwijtschelden. Dagvaarding Betaal je ook de minnelijke schikking niet, dan word je gedagvaard voor de politierechtbank. In sommige gevallen word je automatisch gedagvaard voor de rechtbank. Je ontvangt dan geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking. De rechter zal beslissen over de boete en kan je ook een rijverbod opleggen. Dat is het geval wanneer je meer dan 40 km/u te snel reed. Of wanneer je meer dan 30 km/u te snel reed in de bebouwde kom, in een zone 30 of een schoolomgeving,