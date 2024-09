Tijdens het EK Wielrennen 2024 zullen de bussen van De Lijn in Limburg te maken krijgen met omleidingen en tijdelijke stopzettingen. Vanwege wegenafsluitingen door de wielerwedstrijd worden sommige buslijnen tijdelijk gewijzigd of niet gereden. Reizigers wordt aangeraden hun route te controleren en zich goed voor te bereiden op mogelijke vertragingen en omleidingen. Het EK Wielrennen 2024 raast door Limburg, en dat brengt enkele aanpassingen met zich mee voor de busdienstregeling van De Lijn. Verschillende buslijnen in Hasselt en omliggende gemeenten zullen van woensdag 11 september tot en met vrijdag 14 september 2024 niet rijden of een aangepaste route volgen. De Lijn doet er alles aan om de hinder voor reizigers zo veel mogelijk te beperken, maar vraagt begrip voor eventuele vertragingen en omleidingen. Niet rijdende lijnen in HasseltLijn 2 Boulevardpendel rijdt niet van 11/09 tot en met 14/09 ​Lijn 6 Hasselt Station - Gevangenis rijdt niet op 11/09 en 12/09 ​Lijn 1 Centrumpendel rijdt niet van 13/09 tot en met 14/09 ​ Omgeleide lijnen in LimburgVerschillende buslijnen zullen vanwege afsluitingen en omleidingen in de provincie niet hun reguliere haltes aandoen. Een aantal van de belangrijkste omleidingen betreft de volgende lijnen. Voor een volledig overzicht van de omgeleide lijnen, raadpleeg de routeplanner op de website van De Lijn. Extra pendeldienst op 11 septemberOm scholieren en personeel rond de scholencampus aan de 11de Liniestraat te ondersteunen, zet De Lijn op woensdag 11 september 2024 een extra pendelbus in tussen Hasselt Station en 11de Liniestraat-Noord. Deze pendelbus rijdt tijdens de ochtendspits (van 07.30 tot 09.30 uur) en middagspits (van 11.00 tot 14.00 uur) en zorgt ervoor dat de omgeving ondanks de wegafsluitingen goed bereikbaar blijft. Op donderdag 12 en vrijdag 13 september 2024 volgen de bussen een andere omleiding – en bedienen we zo via de Vildersstraat wél de haltes Handelsschool en Zwembad. Meer informatieTijdens de wedstrijd bestaat er altijd een kans op oponthoud: zowel op routes vlakbij het event, als op het net errond. De Lijn probeert de wielrenners zo weinig mogelijk te kruisen en volgen instructies van politie en seingevers en vraagt de reizigers om hetzelfde te doen. Reizigers moeten dus zeker rekening houden met mogelijke vertragingen. Zij kunnen hun route online uitstippelen met de routeplanner en/of de lijnpagina’s.