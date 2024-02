"De komende vijf duels zijn allemaal must-win-games". Wouter Vrancken windt er zelf geen doekjes om. Morgen komt RWDM op bezoek in de Cegeka Arena. Foutenmarge is er amper, maar Genk heeft dit jaar nog niet gewonnen en dus is er snel een déclic nodig in de strijd om een play-off 1-ticket. Die opdracht is weer wat moeilijker geworden nu Joseph Paintsil onderweg is naar de MLS. Hij vertrok als een dief in de nacht.