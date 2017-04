Staf Cars rust bussen uit als rijdende kantoren

Afgelopen nacht betrapte de politie een bromfietser die aan overdreven snelheid over de Maastrichterstraat te Bilzen reed. Bovendien zat zijn vriendin achterop het voertuig. Bij interceptie zei hij dat zijn bromfiets iets boven de 70 km/uur ging. Bij een iets juistere controle met de snelheidsmeter bleek zijn bromfiets 106 Km/uur te gaan in plaats van de toegelaten 45 Km/uur. Het voertuig werd inbeslaggenomen. In Riemst kon de bestuurder van een auto betrapt worden die zijn voertuig op het fietspad had geparkeerd. Bij nadere controle bleek dat de bestuurder reed onder invloed van verdovende middelen en een positieve speekseltest aflegde. De man reed zonder verzekering of rijbewijs. Zijn voertuig werd getakeld en inbeslaggenomen.