Stagiairs in de zorg zijn het goud van de toekomst

Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder wordt het eerste ziekenhuis in de Benelux dat robotoperaties zal uitvoeren in de borstkasholte. Sinds een jaar voeren ze operaties met robotassistentie uit in de buikstreek, maar binnenkort doen ze dat in primeur in de borstruimte. Opereren met robots zorgt ervoor dat chirurgen beschikken over een ergonomische module en langer op topniveau kunnen presteren. Vandaag werd in het ziekenhuis in Heusden-Zolder de 100ste operatie met robotassistentie uitgevoerd.