Staking bij Agentschap voor Integratie en Inburgering

De sp.a wil in Hasselt bij de gemeenteraadsverkiezingen de burgemeesterssjerp weer afpakken van de CD&V. Lijsttrekker Marc Schepers is kandidaat-burgemeester en gaat voluit voor het burgemeesterschap. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in onze studio. De sp.a komt in Hasselt op in een kartel met Groen. Bij het vertrek van Hilde Claes zou er tussen CD&V en sp.a een voorakkoord afgesproken zijn om na 2018 de coalitie verder te zetten, met CD&V-burgemeester Nadja Vananroye.