"Schandalig en de Hasselaar is er niet mee opgezet". De sp.a in Hasselt haalt zwaar uit naar oppositiepartij N-VA. Die had in het TVL Nieuws het stadsbestuur ervan beschuldigd tegen de gelijkheid van mannen en vrouwen te zijn. De politieke rel draait rond het zwembad van Hasselt en het evenement Ladies At the Pool. Eénmalig, op 24 november heeft in het zwembad een avond plaats, waar alleen maar vrouwen zijn toegelaten. En dat lokt scherpe reacties uit. Onterecht, zegt de sp.a.