Stationswerken Kiewit voorbode van grootste spoorwerken ooit in Limburg

Het Overlegcomité van 24 maart heeft een reeks bijkomende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Alle rijopleidingen, rijexamens én de technische keuring kunnen evenwel blijven plaatsvinden. "Een rijbewijs is voor heel wat mensen belangrijk voor de uitoefening van hun job. Daarnaast zijn chauffeurs belangrijk in heel wat essentiële sectoren zoals de logistieke sector, het openbaar vervoer en het ziekenvervoer," zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Alle rijopleidingen, het verplichte terugkommoment, alle rijexamens en de nascholing vakbekwaamheid (code 95) kunnen blijven plaatsvinden. Ten gevolge van de coronapandemie moesten rijopleidingen en rijexamens in 2020 meerdere weken stilgelegd worden. Hierdoor ontstond een achterstand die dankzij de inspanningen van de betrokken sectoren geleidelijk weggewerkt wordt. "Op deze manier lopen we geen verdere vertragingen op en kunnen alle activiteiten blijven doorgaan.", zegt Lydia Peeters. Plan tijdig uw afspraakDe wettelijk voorziene termijnen voor de opleidingen, examens en het terugkommoment werden eerder al verlengd tot en met 30 september 2021. Beginnende bestuurders kregen zo meer tijd, maar er wordt nog altijd aangeraden om tijdig een afspraak te maken. Dit om te vermijden dat er voor 30 september geen plaatsen meer beschikbaar zijn.Technische keuring blijft openAlle keuringscentra blijven open en alle technische keuringen van voertuigen kunnen plaatsvinden. Als u al een afspraak had, blijft die afspraak gelden. Sommige keuringscentra werken zowel met als zonder afspraak, terwijl andere alleen op afspraak werken (bij voorkeur online). Ook hier is het essentieel om tijdig uw bezoek te plannen. Surf naar de website van het keuringscentrum voor specifieke instructies.Respecteer de veiligheidsvoorschriftenZowel de rijscholen, de rijexamens als de technische keuring werken volgens bijzondere veiligheidsmaatregelen zodat de dienstverlening optimaal en veilig kan verlopen, zowel voor medewerkers als voor klanten. Vlaams minister Lydia Peeters benadrukt om deze voorschriften nauwgezet te blijven respecteren. "Op deze manier beperken we de gezondheidsrisico’s voor de werknemers en de klanten tot een strikt minimum en kunnen we deze essentiële sectoren open houden."Hebt u een afspraak, maar voelt u zich ziek of zit u in quarantaine? Neem dan contact op met de rijschool, de erkende instelling voor het terugkommoment, het examencentrum of het keuringsstation. Zij zullen in overleg met u een nieuwe afspraak inplannen.