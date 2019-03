Steeds meer bestuurders testen bij controles positief op drugs

In het Jessaziekenhuis in Hasselt is het derde slachtoffer overleden van het ongeval vorige vrijdag op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel. Gisteravond overleed hij in het ziekenhuis. De drie slachtoffers waren chirovrienden uit Tongeren. De Tongerse burgemeester Patrick Dewael spreekt van een zwarte bladzijde voor zijn stad.