Steeds meer druggebruikers achter het stuur bij alcoholcontroles

De handige app 'Positive Drive', die de stad Hasselt gelanceerd heeft om de parkeerdruk aan te pakken, is al meer dan 1000 keer gedownload. De app is in het leven geroepen om vooral de studenten aan de PXL en UHasselt aan te sporen om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Maar het is ook een hulpmiddel om een vrije randparking te vinden. Sinds vorige maand treedt de politie hard op tegen wildparkeerders in de buurt van de campussen.