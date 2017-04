Steeds meer mensen hebben last van allergieën

Steeds meer mensen vinden de weg naar de spoedgevallendienst van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Vorig jaar waren er dat 145 per dag of 53.054 per jaar. Een stijging met 3,5 procent. Door de vergrijzing krijgt de spoed steeds vaker oudere mensen over de vloer. Maar ook de medische vooruitgang van de urgentiediensten zorgt ervoor dat personen in kritieke toestand vaker de spoeddienst halen.