Steeds meer teken in de Limburgse bossen

door Luc Moons

Het kletsnatte voorjaar zorgt ervoor dat er al veel teken in de Limburgse bossen zijn. Vaststaat dat het er meer zullen zijn dan vorig jaar. Want door de aanhoudende droogte waren er toen minder teken. Het gezondheidsinstituut Sciensano doet een oproep om alle tekenbeten te melden via de app Tekennet of via TekenNet.be. Er wordt zelfs gevraagd de teek op te sturen. Een tekenbeet is niet onschuldig en kan leiden tot de ziekte van Lyme en zelfs verlammingsverschijnselen. Daarom wil Sciensano het probleem in kaart brengen. Het is dus uitkijken voor wie gaat wandelen, want teken zijn dol op mensen en op honden. Ze nestelen zich het liefst daar waar u voorbijkomt.