Morgen stoppen weer veel Limburgse rokers met hun ongezonde gewoonte. Als u hulp zoekt is dat goede voornemen ook echt haalbaar. Dat zegt tabakoloog An Coenen van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Want roken is een ziekte, klinkt het. Medicatie kan helpen, maar ook acupunctuur biedt misschien een oplossing.