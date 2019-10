Sterrenrestaurant De Slagmolen viert 25-jarige verjaardag op bijzondere manier

De Genkse rapper Tiewai is een miljonair. Al moet je dat vooral figuurlijk nemen. Na een afwezigheid van enkele jaren is Tiewai namelijk terug met een solo album. Dat gaf hij de naam 'Winterslag Miljonair'. Niet omdat hij de laatste jaren zoveel verdiend heeft, wel omdat hij voor het eerst in zijn leven echt goed in zijn vel zit en gelukkig is met zijn leven. En dat met dank aan de Genkse wijk Winterslag.