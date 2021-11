Steven Matheï: "Nieuwe fiscale regels zijn gunstig voor alle voetbalclubs"

door Bart Husson

Topvoetballers zullen vanaf volgend jaar meer sociale bijdragen betalen. Dat is het kernkabinet overeengekomen. Dat betekent dus dat een grootverdiener die bijvoorbeeld 3 miljoen euro per jaar verdiend niet langer 300, maar 15.000 euro RSZ per maand zal moeten betalen. Over de fiscale subsidies voor sportclubs is er nog geen akkoord bereikt, maar dat is slechts een kwestie van tijd volgens parlementslid en burgemeester van Peer, Steven Matheï, die namens CD&V aan de onderhandelingstafel zit. Volgens hem is een meer redelijk beleid gunstig voor alle clubs, zowel de grote als de kleinere.