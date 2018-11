Steven Vandeput is maandag defensieminister af

Nergens anders is de noodzaak aan fusies tussen de gemeenten zo groot als in Limburg. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt. Eén op de vier gemeenten in onze provincie telt gemiddeld 10.000 inwoners terwijl dat elders in Vlaanderen het dubbele is. De kans is groot dat de Vlaamse regering straks fusies tussen gemeenten gaat verplichten, zeker als vrijwillige fusies uitblijven en net dat vinden de meeste Limburgse politici een slecht idee. Liefst 70 procent van alle gemeenteraadsleden is tegen verplichte fusies.