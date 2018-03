Minister van Defensie Steven Vandeput heeft nu ook zelf via zijn kabinet aan vliegtuigbouwer Lockheed Martin gevraagd hoeveel het exact zou kosten om de F16's langer in de lucht te houden. Daarover is er al enkele dagen hevige discussie. Die liep vanmiddag ook verder in de Kamer, waar nu ook premier Charles Michel zich moest verantwoorden. Die was duidelijk. We willen eerst alle informatie hebben, voor we beslissingen nemen in het dossier rond de F16's.