Stormschade in Limburg

In de Voortstraat in Peer is vanmorgen een postwagen tegen een omgewaaide boom gereden. De voorzijde van het voertuig raakte hierbij beschadigd.

In de Genenbemdestraat in Ham is een omgewaaide boom in een stroomdraad terechtgekomen. Daardoor zijn enkele elektriciteitspalen losgerukt en op het wegdek terechtgekomen. De straat is voorlopig afgesloten. Een buurtbewoner zag het gisterenavond allemaal gebeuren.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.