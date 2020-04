Strijd tegen eikenprocessierups gestart

Het Genkse ZOL maakt zich klaar om vanaf maandag ook niet-levensbedreigende ziektes te behandelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld rugoperaties of het wegnemen van goedaardige gezwellen in de hersenen. Een aantal weken is overbrugbaar in die gevallen, maar als het over maanden gaat dan wordt dat een probleem. Niet alleen fysiek maar ook psychologisch. Toch wordt het maandag geen stormloop in Ziekenhuis Oost-Limburg. Het aantal bedden blijft beperkt, ook op intensieve.