Studenten UHasselt besmet met schurft

Volgende week bestaat de vzw Stijn 20 jaar. Vanaf vandaag tellen we in een zevendelige reeks af naar het jubileum van de vzw volgende donderdag. Wat ooit begon met dienstencentrum Sint Oda in Overpelt groeide uit tot een netwerk van zorginstellingen in Limburg, de Antwerpse Kempen en Vlaams Brabant. Bijna 3.000 mensen maken intussen gebruik van de diensten van de vzw Stijn. In aflevering 1 gaan we terug naar het prille begin bij Sint Oda in Overpelt.