Zowel morgenavond als zondag speelt Racing Genk tegen concurrent Club Brugge in de Champions' play-offs. Het is erop of eronder, want volgens trainer Wouter Vrancken is de uitslag van de twee wedstrijden cruciaal. Nu neemt de trainer de woorden 'titelfavoriet' niet in de mond, maar de wedstrijden tegen Club Brugge kunnen wel de richting bepalen.