STVV ontvangt Antwerp

In de Champions League volleybal heeft Greenyard Maaseik zijn eerste nederlaag geleden. De mannen van Banks gingen met 3-0 onderuit bij Jastrzebski uit Polen en ondergingen de wet van de sterkste. Veel tijd om stil te staan bij de nederlaag, heeft Maaseik niet. Morgen staat in de Steengoed Arena al weer de topper tegen Aalst op het programma. Wie die wint, is alleen leider.