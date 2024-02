"Er was een aanzienlijk gat waardoor we deze winter moesten verkopen. En zelfs nu zullen we op het einde van de rit in de rode cijfers zitten." Dat zei Dimitri De Condé, head of Football bij Racing Genk, in TVL Sportcafé over het vertrek van Daniel Muñoz en Gerardo Arteaga. De sportieve baas kwam ook terug op de 2 op 12 waarmee Genk het jaar startte in de competitie. Hij vindt de spelersgroep soms te naïef. De Condé bevestigt het vertrouwen in trainer Wouter Vrancken. "Je ziet pas hoe sterk je bent als club in moeilijke momenten, als je die momenten overwint, word je stabieler als club", aldus Dimitri De Condé.