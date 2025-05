STVV staat voor de week van de waarheid in operatie redding: "Kortrijk gaat geen cadeaus geven"

STVV heeft gisteren een grote stap gezet in de richting van een verlengd verblijf in eerste klasse. De Kanaries wonnen met 2-1 van Beerschot en sloegen zo twee vliegen in één klap. Niet alleen nam STVV de leiding van Cercle over in play-off 3. Door de overwinning veroordeelde het Kortrijk ook tot de degradatie. Als STVV volgende week op Kortrijk minstens hetzelfde resultaat haalt als Cercle op Beerschot, dan speelt het ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League.