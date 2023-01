STVV verliest Christian Brüls aan vooravond van burentreffen tegen Standard

Darts zit in de lift. Uit een rondvraag van onze redactie zijn sinds corona meer en meer mensen een pijltje gaan gooien. Wellicht komt dat omdat het gemakkelijk alleen te spelen is, iets wat noodzakelijk was tijdens de pandemie. Maar volgens een aantal cafébazen speelt ook het succes van Belgische spelers zoals Dancing Dimi op het Wereldkampioenschap Darts mee. En dat succes vertaalt zich ook in de toename van dartsclubs en de verkoop van dartsbenodigdheden.