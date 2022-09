Voormalig voorzitter van volleybalclub Maaseik, Mathi Raedschelders, is vannacht overleden. Raedschelders leidde de volleybalclub 35 jaar en gaf in 2020 de fakkel door aan Raymond Cretskens. Onder het voorzitterschap van Mathi Raedschelders groeide Maaseik uit tot de meest succesvolle volleybalclub van het land. Een club die in zijn beste periode ook concurreerde met de top in Europa. Volleybalclub Greenyard Maaseik is in rouw. Mathi Raedschelders werd 76.