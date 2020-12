- Het is gedaan met funshoppen in Eindhoven en Maastricht. Nederland gaat in lockdown. Een sterke stijging in het aantal coronabesmettingen verplicht onze noorderburen tot strenge coronamaatregelen tot eind januari. Maar ook bij ons stijgen de coronacijfers opnieuw. Een versoepeling van de maatregelen zal er niet in zitten voor het einde van het jaar.- Het gerecht start een moordonderzoek nadat in Hasselt een auto in het kanaal werd gedumpt. - We beginnen vandaag met een reeks eindejaarsgesprekken met de Limburgse toppolitici. In Moons en de Ministers vertelt Wouter Beke wat hij doet om zich te ontspannen na een rampdag tijdens de coronacrisis.- En een inwoonster van Sint-Truiden doet een emotionele kerstoproep nadat haar man omkomt bij een ongeval.