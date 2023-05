* Op Extrema Outdoor staat dit weekend veiligheid voorop. Er heerst een nultolerantie voor druggebruik en er is een speciaal noodnummer om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden. Ook de geluidshinder voor de buurtbewoners wordt continu gecontroleerd.* Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen redt een beer uit een zoo die tijdens de oorlog in Oekraïne vernietigd werd. De Russen hadden de zoo bezet en aten er zelfs enkele dieren. Nadat het dierenpark bevrijd werd, bleek de beer de enige overlevende.* In Rotem bij Dilsen-Stokkem legt een zware brand een woning helemaal in de as. De vriendin van de eigenaar kan met haar kind ontsnappen via het dakraam en de dakgoot. * 6 van de 14 Limburgse internaten zien de nieuwe regels van de Vlaamse overheid niet zitten. Wie minder dan 65 leerlingen huisvest, moet stoppen of samenwerken met een ander internaat.* En Racing Genk weigert de handdoek in de ring te gooien in de titelstrijd. Al kan Antwerp zondag in eigen huis kampioen zijn als het wint van Union.