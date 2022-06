Tachtigplussers nemen best vierde prik nu cijfers stijgen

Juni belooft een zware maand te worden voor mensen met een graspollenallergie. De piekperiode van het graspollenseizoen is begonnen en zal nog de hele maand juni aanhouden. Het wordt ook geleidelijk aan warmer en overwegend droog zomerweer waardoor de hooikoortsklachten flink toenemen. De maand juni staat bekend als de piekmaand van het hooikoortsseizoen. Veel verschillende soorten gras staan nu in bloei en verspreiden pollen. In deze maand hebben veel mensen last van hun allergie voor graspollen. Het graspollenseizoen is dit jaar eind april al begonnen en daarna kwamen er wekelijks al wat graspollen in de lucht. De hoeveelheid pollen liep ondanks de warme en zonnige omstandigheden nog niet heel hoog op, want de ontwikkeling van het gras werd geremd door de droogte. Op sommige plaatsen begon het gras zelfs geel te kleuren. Doordat er in de tweede helft van mei op grote schaal buien volgden, heeft het gras een impuls gekregen en kwamen er afgelopen week ondanks het wisselvallige weer zeer veel pollen in de lucht terecht. De piekperiode van het graspollenseizoen houdt aan toe eind juni. Ook in juli komen nog wel graspollen in de lucht voor, maar in minder hoge hoeveelheden dan in juni. Hieronder enkele tips om de klachten te verminderen: Gebruik op tijd (preventief) hooikoortsmedicatie.Douche voor het slapen gaan om pollen uit het haar te wassen en kussens schoon te houden.Was kleding regelmatig en droog deze niet in de buitenlucht.Houd ramen en deuren gesloten of gebruik pollenwerende horren.Gebruik een zonnebril. Hierdoor komt het stuifmeel minder makkelijk in de ogen.Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht.Draag ook buiten een mondmasker op zonnige dagen.