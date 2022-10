Het Truiense gewassenbedrijf Globachem en het Hasseltse sorteerbedrijf Optimum Sorting winnen de Limburgse Exportprijs van Voka Limburg. Globachem helpt telers gewassen gezond te houden, en productie te optimaliseren met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Het bedrijf met 120 medewerkers is intussen actief in 57 landen. In de categorie van ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ gaat de Limburgse Exportprijs naar Optimum Sorting. De onderneming uit Kuringen is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en installeren van optische sorteermachines. Het bedrijf telt 85 werknemers verspreid over vijf locaties wereldwijd, en is actief in 40 landen.