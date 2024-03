Tekort aan tandartsen in Limburg is problematisch

De universiteit Hasselt zet sterk in op onderzoek binnen de faculteit Revalidatiewetenschappen en opent daarom een gloednieuw gebouw op de Health Campus in Diepenbeek. In de nieuwe labo's kan er onderzoek gevoerd worden naar bijvoorbeeld nieuwe revalidatietechnieken voor personen met de hersenziekte MS. Het paradepaardje van de faculteit is een hoogtechnologisch bewegingslab dat uniek is in Europa. Het MOVElab komt er pas in het najaar, maar de universiteit toont graag al hoe het er precies gaat uitzien.