Tele-Onthaal krijgt dubbel zoveel telefoontjes over eenzaamheid tijdens eindejaarsperiode

Voor huisartsen zijn het weer drukke tijden. Tijdens de kerstperiode piekt elke jaar het aantal zieken. En dit jaar is daar geen uitzondering op. De meeste patiënten komen met een virale infectie op consultatie. En hebben last van spierpijn, koorts en keelpijn. Maar het ergste hebben we nog niet gehad, zegt huisarts Lieven Hendrickx. De kans is groot dat het aantal zieken na de kerstperiode nog groter zal zijn.