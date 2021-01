Testbus moet corona-uitbraak in Noord-Limburg in kaart brengen

- Na 7 gemeenten in Zuid-Limburg wordt er ook een verbod op buitenschoolse activiteiten opgelegd in zes Noord-Limburgse gemeenten. De coronacijfers gaan intussen weer helemaal de verkeerde richting uit. Van alle provincies is het reproductiegetal het hoogst in onze provincie.- In Sint-Truiden werd er gisteren voor de vierde dag op rij massaal getest. Ook het leger werd daarbij ingeschakeld.- Deze week wordt de Ethias Arena in Hasselt in gereedheid gebracht om er op grote schaal te vaccineren. Vanaf volgende week kunnen er 160 mensen per uur gevaccineerd worden.- Oog in Oog met de Romeinen, zo heet de tentoonstelling die binnenkort te zien zal zijn in het Gallo-Romeins Museum. Het museum mag topstukken exposeren van de British Museum. En dat is niet zo vanzelfsprekend.