Van extra drukte op de Limburgse wegen was vanmorgen geen sprake. De opstart van de bedrijven komt dan ook traag op gang. Naar schatting 15.000 Limburgers hervatten het werk. Maar het kost de bedrijven wel wat tijd om volledig op toerental te komen. Want er is door de coronacrisis een onderbreking in de keten. Als de regering woensdag beslist om op 11 mei ook de volgende fase van de exitstrategie in te voeren, schat Voka Limburg dat tegen het einde van de maand 80 procent van de economische activiteit heropgestart zal zijn.