- Om het lerarentekort op te lossen wil onderwijsminister Zuhal Demir dat startende leerkrachten meer dan 80 procent van hun tijd voor de klas staan. Er komt ook een nultolerantie voor agressie tegen leerkrachten. - In Hasselt is een volledig appartementsgebouw onbewoonbaar na een autobrand in de ondergrondse parkeergarage. - Vzw Homie is dringend op zoek naar extra opvangplaatsen voor dakloze jongeren, zeker met de winter voor de deur. - In Genk zet een babywinkel zich af tegen Black Friday. De winkel geeft geen extra kortingen maar vraagt haar klanten om een gift te doen aan het goede doel. - En we blikken vooruit naar de Limburgse derby tussen STVV en Racing Genk.