Theo Francken stelt zich in Beringen vragen over dubbele nationaliteit van schepenen

"Hoe kwamen de perenbomen in Limburg terecht? Of waarom begrijpen veel Limburgers zo goed Duits?" Het zijn twee van de in totaal negen vragen die worden gesteld in een nieuw boek over de geschiedenis van Limburg. Het boek werd vandaag voorgesteld. Naast het boek zelf verschijnt er ook een educatief pakket zodat middelbare schoolstudenten op de hoogte zijn van onze geschiedenis, want volgens gouverneur Herman Reynders is dat nu vaak niet het geval.