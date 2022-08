Ticketverkoop voor Hear Hear krijgt boost in laatste dagen voor het festival

Een kleine twee weken voor de aanvang van het festival dikt Pukkelpop de affiche nog wat aan met 10 nieuwe namen. Onder andere het Ijslandse Daði Freyr zakt op vrijdag 19 augustus af naar Kiewit. Pukkelpop kampt met heel wat afzeggingen. Headliner Limp Bizkit maakte in juli al bekend dat het zijn volledige Europese tour annuleerde, waardoor een passage in Kiewit er niet meer in zat. Verder laten Pa Salieu, Omar Apollo, De'Wayne, Lauren Sanderson, Jxdn en King Gizzard & The Lizard Wizard weten dat ze de oversteek naar Europa niet meer kunnen maken en dus helaas ook niet op Pukkelpop zullen spelen. De festivalorganisatie ging op zoek naar vervanging. “Op vrijdag komen de Ijslandse Eurosong-popsensatie Daði Freyr, de stevige gitaren van het Zweedse Clawfinger, het spannende grootstadsgeluid van Wu-Lu en de Limburgse melodieuze hardcore van Moments naar Kiewit”, klinkt het in een persbericht. “Een dag later speelt Bizkit Park de eerste harde noten op de Main Stage en opent Starcrawler de Lift met sprankelende punkrock. Zondag verwelkomen we de luide waanzin van Ho99o9 voor de vierde keer op ons festival, maken we kennis met de flamboyante Zuid-Afrikaanse Moonchild Sanelly, de rising star van de UK bass/garage-scene Bru-C en de punky pop van GIRLI.” Pukkelpop vindt plaats van 18 tot en met 21 augustus.