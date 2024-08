En we blijven bij het wielrennen want over een tweetal weken start het Europees Kampioenschap in Limburg. Tussen Heusden-Zolder en Hasselt wordt dan gestreden om veertien Europese titels. Het wielerevenement, dat van woensdag 11 tot en met zondag 15 september zal plaatsvinden, mikt op zo'n 500.000 bezoekers en zal op tv gevolgd worden in een 70-tal landen. Aan de Velodroom in Heusden-Zolder werden vandaag de Belgische selecties bij de mannen en vrouwen bekendgemaakt. Ondermeer met Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Fleur Moors is onze provincie goed vertegenwoordigd. Bij de mannen is er met Remco Evenepoel ook een opvallende afwezige.