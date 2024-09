Felice Mazzù gelooft dat STVV voldoende kwaliteit heeft om zich te handhaven in eerste nationale. Dat vertelde de nieuwe trainer van de Kanaries vandaag bij zijn voorstelling op Stayen. Mazzu volgt Christian Lattanzio op, die na het gelijkspel tegen Kortrijk al na 6 wedstrijden werd ontslagen. Mazzu was opvallend positief over zijn voorganger. Hij ziet dat de organisatie er al staat, maar wil STVV ook offensief weer op de rails krijgen. Bovendien haalde de bijgelovige Mazzu in het verleden enkel successen met clubs in geel en blauw. Een goed voorteken, aldus Mazzu.