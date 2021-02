Morgen staat Greenyard Maaseik opnieuw voor een mijlpaal in de clubgeschiedenis. Maaseik speelt dan de heenwedstrijd van de halve finale van de CEV-cup in en tegen het Russische Sint-Petersburg. Het is intussen toch al weer 11 jaar geleden dat Maaseik nog eens zo ver geraakte in een Europabeker. Het steenrijke Zenit is topfavoriet, maar Maaseik geeft zich niet zomaar gewonnen. Zeker de Amerikaan Mitch Stahl is extra gebrand op een goede prestatie tegen de Russen.