- Drie Limburgse ziekenhuizen stevenen af op faillissement door pensioenbom van 33 miljoen euro. De ziekenhuisdirecteurs trekken aan de alarmbel en vragen een reorganisatie van de pensioenlasten - Gouden medaillewinnaar Benny Jans is terug thuis. Na zijn vreugde-uitbarsting op de Special Olympics wordt hij met open armen ontvangen - Slimme camera's moeten de vrachtwagens uit Kuringen weren - De Amerikaanse ambassadeur in ons land wil meer uitwisselingen met Limburgse studenten - En is Simon Mignolet bezig aan zijn laatste maanden bij Liverpool? In een gesprek met TV Limburg zegt de Truiense doelman dat hij geen idee heeft waar hij volgend jaar zal spelen