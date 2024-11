Tolken in overleg met ministerie van Justitie omdat facturen niet worden betaald

Het parket en de politiezones van Limburg krijgen veel meldingen binnen van oplichting door valse politiemedewerkers. Een anonieme beller geeft zich uit voor politieagent en probeert zijn slachtoffers te overhalen hun waardevolle spullen, zoals juwelen, bankkaarten en cash geld, mee te geven aan een persoon die wat later bij het slachtoffer voor de deur staat. De valse politiemedewerker maakt zijn verhaal geloofwaardig door te wijzen op vermeende inbraken of bankkaartfraude in de omgeving. De oplichter stelt voor dat de slachtoffers hun spullen veilig kunnen laten bewaren in een politiekluis totdat de situatie weer veilig is. Het parket benadrukt dat de politie nooit zal bellen om waardevolle spullen op te halen voor bewaring in een kluis. "Wanneer je een verdachte oproep krijgt, geef dan nooit persoonlijke informatie en verwittig zo snel mogelijk de politie op het nummer 101", klinkt het bij het parket. Later volgt meer in het TVL Nieuws.